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  4. «Сногсшибательный образ!»: Бледанс в стильном плаще собрала комплименты фанатов

«Сногсшибательный образ!»: Бледанс в стильном плаще собрала комплименты фанатов

, 10:07 | Валентин Черников Фото 1 269

Актриса восхитила поклонников ярким нарядом.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс предстала перед поклонниками в эффектном плаще цвета «металлик». Вещь дополнена красным поясом под цвет помады актрисы и глубоким вырезом в районе талии. Сидящая в кадре звезда демонстрирует оголенные стройные ножки. Образ дополняет яркая косметика, броские украшения и собранные в пучок волосы.

Instagram @bledans

Под фото в Instagram Бледанс написала, что присмотрела себе обновку к Новому году. Фанаты согласились с тем, что это хороший выбор для праздничной вечеринки в ночном клубе. В комментариях артистка собрала многочисленные комплименты. Снимок за 15 часов «лайкнули» пять тысяч человек.

«Завидная девушка!»

«Выглядишь потрясающе!»

«Эвелина, ты супер!»

«Вы, как всегда, шикарны и эффектны»;

«Сногсшибательный образ!» — оценили фотографию фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс пошла наводить красоту, обмотавшись бинтами.

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