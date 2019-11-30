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Видео: экипаж Azur Air перед вылетом попал в серьезное ДТП в Дубае

, 19:55 | Анастасия Игонина Интервью 206

В авиакомпании рассказали, что вылет лайнера состоялся по расписанию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Leonid Faerberg, Telegram @Aviaincidents

Экипаж авиакомпании Azur Air попал в серьезное ДТП незадолго до вылета из Дубая. Момент столкновения попал на видео, которое записывала одна из пассажирок автомобиля. Его опубликовал Telegram Aviaincidents.

На записи запечатлена автотрасса — заметно, что машина двигалась на высокой скорости. Пока неизвестно, что именно стало причиной столкновения. Из видео понятно, что в какой-то момент автомобиль начал резко тормозить.

Происшествие подтвердили в самой авиакомпании. Представитель Azur Air отметила, что пассажиров инцидент не коснулся — рейс вылетел в пункт назначения с другим экипажем на борту.

«Вчера действительно такой эпизод был. Естественно, экипаж, учитывая обстоятельства, был отстранен от рейса, был предоставлен резервный экипаж. Пассажиры все отправлены к месту назначения», — рассказала 5-tv.ru Анастасия Матюшина.

В пресс-службе перевозчика добавили, что тяжелых травм никто из членов экипажа не получил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семью из пяти человек раздавило в ДТП с грузовиком в Красноярском крае.

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