Семью из пяти человек раздавило в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае. Авария произошла в Уярском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

«ДТП произошло на трассе Р-255 „Сибирь“. Легковой автомобиль „Тойота“ столкнулся с грузовиком „МАН“. Семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», — сообщил собеседник агентства.

По данным полиции, среди погибших трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой смертельной аварии, в которой погибла семья. На трассе Опочка — Дубровка — граница с Белоруссией водитель легкового автомобиля неожиданно почувствовал себя плохо. Машина съехала в кювет. Из пяти человек, находившихся в салоне, трое погибли.