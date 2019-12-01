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День Платона и Романа: Что можно и категорически нельзя делать 1 декабря

, 1:20 | Игорь Рязов Видео 123

На Руси в первый день зимы особое внимание уделяли приметам: каждый пытался определить, будет зима теплой или суровой.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / imagebroker/Siegfried Kramer, David Crane, imagebroker/Christian Heinrich

Православные верующие почитают 1 декабря память святых мучеников Платона и Романа. На Руси первый день зимы связан со множеством примет, а также рядом обычаев.

История праздника

Платон был родным братом мученика Антиоха. Они родились в христианской семье, и еще в юности начали проповедовать слово Божье. Роман известен тем, что однажды встретил в Кесарии епарха, шедшего на языческий праздник. Тогда он попытался убедить его отречься от веры.

В итоге Платон и Роман были жестоко казнены за христианские проповеди. В годы их жизни в IV веке у власти находился император Агриппин, который занимался преследованием последователей Христа. Святых признали мучениками.

Что можно делать 1 декабря

На Руси в этот день было принято молиться Роману и Платону об улучшении благосостояния. Также святых просили помочь пережить зиму и послать хороший урожай следующей осенью.

В первый день зимы декабря крестьяне занимались разными промыслами, приносящими доход. Например, делали игрушки из обожженной глины или деревянную посуду.

Что нельзя делать 1 декабря

Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если не сходить в храм, то можно остаться без средств к существованию.

Приметы 1 декабря

  • На Руси мученика Романа и Платона называют Зимоуказателями. По поверью наблюдения, сделанные в этот день, точнее всего предсказывают характер предстоящей зимы. Какая погода будет 1 декабря, таким и будет весь зимний период.
  • Комар или муха, появившиеся в доме — к оттепели.
  • Потепления ждали и в том случае, если за окном можно было увидеть разгуливающую по двору ворону.
  • Если луна была полной, то ждали снегопад. Если вокруг месяца круги — скоро будет мороз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 30 ноября, в день Григория Чудотворца, не следует отправляться в дальний путь.

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