«Руки-базуки» вызвал экс-мэра Липецка на поединок из-за плохих дорог

Кирилл Терешин, известный благодаря интернету как «руки-базуки», вызвал экс-мэра Липецка Михаила Гулевского на бой. Видео с его заявлением опубликовано на странице в Instagram одной из сетей кальянных магазинов.

«Тигр на связи, 25 на 7. В Липецке. Вызываю Гулевского, бывшего мэра города, на бой за плохие дороги, прямо здесь и прямо сейчас, я на связи», — сказал Терешин в видео.

Следующий ролик дает понять, что Терешин какое-то время находился на месте возможного поединка. Он ждал оппонента, общаясь с поклонниками. При этом его не смутило ни то, что одна из его рук до сих пор перебинтована после операции; ни то, что Михаилу Гулевскому 71 год; ни то, что бой он назначил на день, в который и вызвал бывшего градоначальника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Терешин перенес операцию на руках. Оперировавший его хирург рассказал, что «руки-базуки» закачал в конечности дешевый вазелин, а не синтол.