«Тотальное повреждение мышц»: Терешин сделал «руки-базуки» из вазелина, а не синтола

Кирилл Терешин закачивал в «руки-базуки» не синтол, а дешевый вазелин. Об этом рассказал хирург Дмитрий Мельников, оперировавший молодого человека.

«Это был вазелин! И мы очень часто слышим из разных источников, что якобы Кирилл вводил синтол, но на самом деле все — не знаю, хуже или лучше, — но несколько иначе. Он вводил себе вазелин», — заявил Мельников.

Хирург уточнил, что молодой человек покупал вещество в аптеке, разогревал его на паровой бане, а затем довольно быстро закачивал в бицепсы и трицепсы.

«Это было сделано за несколько инъекций по большому количеству, по большому объему вазелина <…>. Суммарная доза введенного вещества составила порядка трех литров в каждую конечность. То есть по полтора литра в каждую поверхность правой и левой рук», — добавил Мельников.

По его словам, со временем вазелин превратился в каменистое образование. Организм отреагировал на это негативно: начались воспаления и некроз тканей. Эти процессы сопровождались болевыми ощущениями.

«Если вы представите небольшой прыщик на руке или на лице, который вам доставляет определенный дискомфорт, то теперь представьте, если бы воспалилось три литра определенного вещества в руках», — провел сравнение врач.

Специалист подчеркнул, что «руки-базуки» могли довести Терешина до очень серьезных последствий, включая летальный исход, «если бы это все нагноилось».

«Наша задача была взять его в таком „холодном“ периоде и как можно быстрее начать удалять. Проблема с удалением заключалась в том, что, по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), мы увидели тотальное повреждение мышц», — сказал хирург.

В заключение Мельников сказал, что пока выполнена только первая четверть работы. Терешину предстоит еще три операции, в рамках которых его «руки-базуки» будут превращены в обычные.

На пресс-конференции вместе с Мельниковым также присутствовала Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева. Как сообщал 5-tv.ru, она заявила, что курирует медицинское сопровождение Терешина. Ранее Мамаева опубликовала видео с операции по удалению «рук-базук».