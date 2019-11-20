«Шок-контент»: Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции. Ранее блогер рассказывал подписчикам, что ему откачали из обеих рук синтол — вещество, применяемое для локального увеличения объема мышц, и жаловался на недомогание.

На последнем ролике в соцсети Терешин наглядно продемонстрировал результат хирургического вмешательства. Как видно на кадрах, бицепсы мужчины стали значительно меньше, однако они по-прежнему имеют довольно нестандартную форму.

«Шок-контент», — отметил «Руки-базуки» в подписи к публикации.

Подписчики не оценили физическую форму Кирилла. По их мнению, спортсмен портит свое здоровье в погоне за популярностью.

«Угробил свое здоровье ради денег!»

«Кошмар!»

«Кирилл, вам однозначно необходимо уже начать заботиться о своем здоровье. Популярность — это, конечно, круто, но стать инвалидом то, я думаю, никому не хочется», — посоветовали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Кирилл Терешин принял решение откачать из мышц опасный синтол.