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Установлена личность преступника, устроившего теракт на Лондонском мосту

, 5:03 | Марина Неруцких Видео 39

Террорист был застрелен в ходе полицейской операции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; Twitter @villwetow78

Правоохранители установили личность злоумышленника, устроившего устроил теракт на Лондонском мосту. Как сообщает The Guardian, преступник имел судимость и на свободе находился с «электронной биркой».

По данным издания, террорист был участником конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных. 29 ноября, мужчина с ножом в руках набросился на людей на Лондонском мосту. В ходе нападения два человека погибли, еще трое получили ранения. Власти назвали произошедшее терактом. Злоумышленник был застрелен в ходе полицейской операции.

После того, как стало известно преступное прошлое террориста, глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон заявил, что он давно выступает против досрочного освобождения заключенных из тюрем. Премьер-министр заверил общественность, что в Лондоне будут усилены наряды полиции, а по всей Великобритании на улицы выйдут 20 тысяч полицейских.

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