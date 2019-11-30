Установлена личность преступника, устроившего теракт на Лондонском мосту

Правоохранители установили личность злоумышленника, устроившего устроил теракт на Лондонском мосту. Как сообщает The Guardian, преступник имел судимость и на свободе находился с «электронной биркой».

По данным издания, террорист был участником конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных. 29 ноября, мужчина с ножом в руках набросился на людей на Лондонском мосту. В ходе нападения два человека погибли, еще трое получили ранения. Власти назвали произошедшее терактом. Злоумышленник был застрелен в ходе полицейской операции.

После того, как стало известно преступное прошлое террориста, глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон заявил, что он давно выступает против досрочного освобождения заключенных из тюрем. Премьер-министр заверил общественность, что в Лондоне будут усилены наряды полиции, а по всей Великобритании на улицы выйдут 20 тысяч полицейских.