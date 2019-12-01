От «Невы» и до «Адмиралтейских верфей»: Путин посетил Петербург

Уже после посещения М-11 Владимир Путин отправился в Петербург. Здесь он принял участие в церемонии открытия памятника Даниилу Гранину. Писатель, фронтовик, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Автор романов «Иду на грозу», «Искатели» и «Блокадная книга». Свидетель эпохи и ее эталон. Творческое и духовное наследие Гранина остается крайне важным сегодня. И без сомнения будет востребовано будущими поколениями.

«Даниил Александрович всегда делал акцент на важности моральных ценностей, считал их основой здорового, сплоченного общества и всей своей жизнью доказал прочность тех идеалов, которые отстаивал в литературных произведениях, публицистике, на встречах с читателем, в живом общении с людьми. Он никогда не изменял самому себе, щедро делился своим удивительным внутренним светом!» — отметил Владимир Путин.

Как и Даниил Гранин, бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая была нравственным ориентиром не только для петербуржцев, но и для всех россиян. 24 ноября известный ученый ушла из жизни. В пятницу президент приехал на гражданскую панихиду.

Смерть Вербицкой стала для Путина личной утратой. Он подчеркивал, что всегда прислушивался к советам Людмилы Алексеевны, называл ее другом и наставником. Так же, как и своего первого тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.

В этом году клуб «Турбостроитель», где тренировал Рахлин, отмечает 50-летие. Президент страны не мог пропустить такой юбилей. Он посмотрел на тренировку юных дзюдоистов и вспомнил свои детские годы.

Рахлин воспитал не одно поколение талантливых борцов. Фактически он одним из первых в Советском Союзе стал готовить спортсменов-дзюдоистов. Именно к нему в секцию в 11 лет пришел заниматься Владимир Путин.

«Сохраняются традиции рядового спортивного клуба, который работает с детьми, как это делал Анатолий Семенович. Неудобно так говорить про себя, но мы такими же были, маленькими, сопливыми, бегали, носились по дворам. И в моей жизни, в моей судьбе спорт, этот клуб сыграл очень большую роль», — отметил Путин.

Еще одним пунктом программы визита президента на берега Невы стало посещение «Адмиралтейских верфей». Владимир Путин осмотрел большую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», строящиеся суда — корабль «Иван Папанин» и ледокол «Виктор Черномырдин». А также принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Это универсальное судно, которое объединяет функции буксира, ледокола и патрульного корабля. Оно предназначено для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов. «Зубов» способен преодолевать лед толщиной до полутора метра. Дата сдачи заказа — 2024 год.

«Подчеркну, дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших приоритетов. Будем решать эту стратегическую государственную задачу и дальше последовательно и качественно. И всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую, слаженную работу трудовых коллективов как „Адмиралтейских верфей“, так и других наших судостроительных предприятий», — заявил президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал — во время визита в Калининград Владимир Путин подтвердил, что корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами.