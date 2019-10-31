«Циркон» обязательно будет»: «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами

Российский корвет «Гремящий», который проходит сейчас ходовые испытания в Балтийском море, оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Это подтвердил Владимир Путин во время осмотра корабля в Калининграде.

Президент поднялся на борт корабля, осмотрел помещения и познакомился с системами вооружения. Проводивший экскурсию для президента командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов показал пусковые установки ракетного комплекса «Калибр». Он рассказал, что универсальная система позволяет использовать три вида ракет, а в перспективе будет еще четвертый — ракеты «Циркон».

«Циркон» обязательно будет», — подтвердил позже Владимир Путин, подойдя к главе Минобороны России Сергею Шойгу, который в ответ согласно кивнул головой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американские военные эксперты признают, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» обеспечат ВМФ России РФ стратегическое преимущество над флотом США и Великобритании. Впервые Владимир Путин рассказал о них в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.