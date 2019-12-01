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  4. Девять человек разбились в авиакатастрофе в США

Девять человек разбились в авиакатастрофе в США

, 6:06 | Игорь Рязов 26

Небольшой самолет с 12 людьми на борту упал неподалеку от места взлета.

Фото: Twitter @aeroVFR

Девять человек погибли в результате крушения небольшого самолета Pilatus PC-12 в США. Среди жертв крушения двое детей, сообщает ABC News.

Трагедия произошла утром 30 ноября. Небольшой самолет с 12 людьми на борту вылетел из муниципального аэропорта «Чемберлена» (Южная Дакота) в Айдахо. Почти сразу после взлета Pilatus рухнул — обломки нашли примерно в одной миле от аэродрома.

Причина авиакатастрофы пока не установлена. Спасатели, которые работали на месте крушения, возложили вину на плохие погодные условия. По их словам, в это время шел снег и дул сильный ветер.

В результате авиакатастрофы погибли девять человек, включая пилота и двоих детей. Выжили трое — их госпитализировали в критическом состоянии.

На месте аварии работают следователи Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Они устанавливают личности погибших и причину трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении вертолета под Новороссийском. В сети есть видео с места авиакатастрофы.

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