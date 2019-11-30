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Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Новороссийском

, 12:02 | Нюра Незванова Видео 89

Авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Garry Moore

Видео с места крушения вертолета под Новороссийском появилось в сети. Как стало известно 5-tv.ru, воздушное судно летело из Дюрсо в Анапу, на борту находился пилот Юрий К. 1971 года. Сообщается, что мужчина занимал должность директора партнерства «Воздушного транспорта Абрау». Он погиб.

Robinson рухнул после пяти минут лета и загорелся.

Также стало известно, что вертолет принадлежит ООО «Центру винного туризма». На место происшествия выехали следователи, им предстоит выяснить все детали этого ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет рухнул под Новороссийском.

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