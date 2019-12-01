«Тянет выпить чифира»: Самбурская призналась в тяге к тюремным развлечениям

Актриса Настасья Самбурская призналась на своей странице в Instagram, что у нее вдруг появилась тяга к популярным в тюрьме развлечениям. Признание она сопроводила снимком, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте.

«Ребят, не знаю, что со мной происходит, но в последнее время все чаще в течение дня тянет выпить чифира», — написала актриса.

Самбурская также добавила, что теперь ей удобно сидеть только на корточках, а также все время тянет сыграть в нарды. Кроме того, проснулась необычная любовь к хлебу, но не в гастрономическом смысле.

«Ребят, четки нужны кому-нибудь? Четкие четки <…>. Или может шахматы кому-то нужны, все что хотите могу слепить», — похвасталась она, пояснив, что готовится к концерту в стиле шансон.

Instagram @samburskaya

В комментариях поклонники активно обсуждают не только предпочтения Самбурской, но и ее костюм. В частности, внимания удостоились ее широкополая шляпа и роскошная грудь в глубоком декольте. Также подписчики шутят в рамках заданного актрисой жанра.

«А шляпка крутая»;

«Родинка на твоей правой груди — огонь!»

«Вечер в хату, чифир вам в сладость, нарды в радость»;

«Настасья Золотая Ручка (отсылка к Соньке Золотой Ручке — Прим. ред)», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская заинтриговала фанатов утонченным образом.