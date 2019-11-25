«Слишком грустные глаза»: Самбурская заинтриговала фанатов утонченным образом

Настасья Самбурская подтвердила репутацию одной из самых загадочных артисток отечественной сцены. Актриса и певица выложила фото, на котором стоит в платье откровенно выраженной ретро стилистики. В ее руке радикюль, подчеркивающий стиль наряда. На голове прическа моды середины прошлого века.

Instagram @samburskaya

Очередной образ женщины-вамп заинтриговал подписчиков Самбурской в Instagram. Взглядом и позой звезда «Универа» сумела выразить неприступность настоящей леди и одновременно женскую хрупкость. Словно сошедшая с книжных страниц булгаковская Маргарита. Поклонники, как водится, отметили ее вкус в одежде и природную красоту.

«Как вам идет платье! Очень красиво!»

«Утонченная. Платье — огонь!»

«Красивая как Венера и гордая как крейсер Варяг»;

«Шикарная девушка! Вам идет такой образ»;

«Слишком грустные глаза», — оценили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасью Самбурскую растрогала слепая кошка.