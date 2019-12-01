Известные бизнесмены погибли при крушении самолета в США

Известные бизнесмены погибли при крушении небольшого самолета в США. В результате аварии скончались девять человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Предприниматели Джим и Кирк Хансены осуществляли деятельность в сфере нефтяного бизнеса и поставок полезных продуктов питания. Бизнесмены возвращались на самолете с традиционной охоты на День благодарения. Предварительно, лайнер, на борту которого они находились, разбился из-за нелетных погодных условий.

Помимо двух бизнесменов в авиакатастрофе погибли двое детей и еще четверо мужчин. Трое пострадавших в критическом состоянии были доставлены в ближайшее медучреждение.

Небольшой лайер Pilatus PC-12 вылетел из аэропорта в Южной Дакоте и направился в Айдахо. На борту находились 12 человек. Вскоре после взлета самолет рухнул на землю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях авиакатастрофы в США, в которой погибли девять человек.