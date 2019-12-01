  1. Пятый канал
  4. Известные бизнесмены погибли при крушении самолета в США

Известные бизнесмены погибли при крушении самолета в США

, 12:44 | Ниса Мурзанаева Видео 126

В результате аварии скончались девять человек. Еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/UIG, globallookpress.com /Fyodor Borisovб, /Horst Galuschka

Известные бизнесмены погибли при крушении небольшого самолета в США. В результате аварии скончались девять человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Предприниматели Джим и Кирк Хансены осуществляли деятельность в сфере нефтяного бизнеса и поставок полезных продуктов питания. Бизнесмены возвращались на самолете с традиционной охоты на День благодарения. Предварительно, лайнер, на борту которого они находились, разбился из-за нелетных погодных условий.

Помимо двух бизнесменов в авиакатастрофе погибли двое детей и еще четверо мужчин. Трое пострадавших в критическом состоянии были доставлены в ближайшее медучреждение.

Небольшой лайер Pilatus PC-12 вылетел из аэропорта в Южной Дакоте и направился в Айдахо. На борту находились 12 человек. Вскоре после взлета самолет рухнул на землю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях авиакатастрофы в США, в которой погибли девять человек.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

13:55
Порядка 200 футбольных фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
13:44
«Папа просто счастлив»: Дочь Маликова поймала букет невесты на свадьбе в Париже
13:38
Надежда Савченко рассказала об отвращении к Порошенко — видео
13:24
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
13:10
Автомобиль врезался в группу людей на остановке в Благовещенске
12:58
«Чисто киллер!»: Любовь Толкалина взялась за оружие — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]