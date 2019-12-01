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Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкальском крае

, 11:23 | Нюра Незванова Внимание: шокирующие кадры! 2 838

По предварительной версии, у транспортного средства лопнуло колесо.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @region_4ita

Видео с места страшного ДТП с автобусом в Забайкальском крае появилось в сети. В настоящий момент известно о десяти погибших и 23 пострадавших.

По информации ГИБДД, предварительно, у автобуса разорвало колесо. Из-за этого происшествия водитель совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения и опрокинулся в реку Куенга.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 60 километрах от Читы. На место экстренно выехали службы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять человек погибли в ДТП с автобусом.

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