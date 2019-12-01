Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Видео с места страшного ДТП с автобусом в Забайкальском крае появилось в сети. В настоящий момент известно о десяти погибших и 23 пострадавших.

По информации ГИБДД, предварительно, у автобуса разорвало колесо. Из-за этого происшествия водитель совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения и опрокинулся в реку Куенга.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 60 километрах от Читы. На место экстренно выехали службы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять человек погибли в ДТП с автобусом.