Десять человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Забайкальской крае

Десять человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае. Сообщается, что большая часть людей еще находится в транспортном средстве.

Среди скончавшихся есть ребенок. Также сообщается об 11 погибших.

В автобусе находились 43 человека, включая водителя. Все они — граждане России, иностранцев на рейсе не было.

На месте происшествия работают экстренные службы, туда же вылетел губернатор региона.

Ранее появилась информация, что транспортное средство упало с моста в реку, но пока официального подтверждения этому не было.