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  4. Десять человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Забайкальской крае

Десять человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Забайкальской крае

, 10:57 | Нюра Незванова 2 335

Все погибшие — граждане России.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Десять человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Забайкальском крае. Сообщается, что большая часть людей еще находится в транспортном средстве.

Среди скончавшихся есть ребенок. Также сообщается об 11 погибших.

В автобусе находились 43 человека, включая водителя. Все они — граждане России, иностранцев на рейсе не было.

На месте происшествия работают экстренные службы, туда же вылетел губернатор региона.

Ранее появилась информация, что транспортное средство упало с моста в реку, но пока официального подтверждения этому не было.

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