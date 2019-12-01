Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Забайкалье

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Забайкалье. Транспортное средство рухнуло с моста в реку Куэнга в Сретенском районе. Предварительно, в результате аварии скончались 15 человек. На место происшествия выдвинулись следователи-криминалисты, сообщают в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — доложили в ведомстве.

На месте аварии работает санитарная авиация «Медицины катастроф».

Предварительно, авария могла произойти из-за лопнувшего колеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось.