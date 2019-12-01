Туристический автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров

Туристический автобус упал с высоты 10-12 метров. Об этом стало известно 5-tv.ru. 15 человек погибли, почти всем выжившим пассажирам понадобилась помощь медиков.

Трагедия произошла в 60 километрах от Читы. Транспортное средство с пассажирами упало в реку Куэнга. В настоящий момент удалось извлечь всех людей из покореженной машины. Одна из женщин оказалась беременной — ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

К этому времени установлены личности нескольких пострадавших:

Александр Ч. 1983 г. р.

Прасковья В. 1989 г. р.

Антон Д. 1991 г. р.

Екатерина Е. 2001 г. р.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось.