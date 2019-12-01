Туристический автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров

Туристический автобус упал с высоты 10-12 метров. Об этом стало известно 5-tv.ru. 15 человек погибли, почти всем выжившим пассажирам понадобилась помощь медиков.
Трагедия произошла в 60 километрах от Читы. Транспортное средство с пассажирами упало в реку Куэнга. В настоящий момент удалось извлечь всех людей из покореженной машины. Одна из женщин оказалась беременной — ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.
К этому времени установлены личности нескольких пострадавших:
- Александр Ч. 1983 г. р.
- Прасковья В. 1989 г. р.
- Антон Д. 1991 г. р.
- Екатерина Е. 2001 г. р.
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось.