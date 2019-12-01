  1. Пятый канал
  4. Туристический автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров

Туристический автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров

, 12:15 | Нюра Незванова Внимание: шокирующие кадры! 373

В результате аварии скончались 15 человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @kokyi

Туристический автобус упал с высоты 10-12 метров. Об этом стало известно 5-tv.ru. 15 человек погибли, почти всем выжившим пассажирам понадобилась помощь медиков.

Трагедия произошла в 60 километрах от Читы. Транспортное средство с пассажирами упало в реку Куэнга. В настоящий момент удалось извлечь всех людей из покореженной машины. Одна из женщин оказалась беременной — ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

К этому времени установлены личности нескольких пострадавших:

  • Александр Ч. 1983 г. р.
  • Прасковья В. 1989 г. р.
  • Антон Д. 1991 г. р.
  • Екатерина Е. 2001 г. р.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось.

Читайте также

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Забайкалье

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 15 человек
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

12:28
Капитан ХК «Амур» Кондратьев оказался в больнице после драки в Хабаровске
12:15
Туристический автобус в Забайкальском крае рухнул в реку с высоты 10-12 метров
12:06
Умер известный дирижер Марис Янсонс
11:58
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Забайкалье
11:47
Иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре в Петербурге
11:32
«Пить бросил, планы — бросить работать»: Леонтьева рассмешили слухи о его уходе со сцены

Сейчас читают

Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]