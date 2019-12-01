Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

В России еще три препарата приравняли к наркотическим. Соответствующие дополнения внесены в постановление Кабинета министров 1 декабря.

Список сильнодействующих препаратов, требующих строгой отчетности при реализации, пополнили прегабалин, тропикамид и тапентадол. За последние несколько лет продажи этих препаратов ощутимо возросли, сообщает «Экономика сегодня». Кроме того, все три наименования имеют большую популярность среди лиц с наркотической зависимостью.

Указанные лекарства не будут запрещены для использования врачами — однако контроль этого процесса станет строже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России отменяют обязательную сертификацию лекарств.