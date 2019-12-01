  1. Пятый канал
  4. Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

, 17:28 | Анастасия Игонина Видео 74

Контроль за реализацией этих лекарств усилится.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Абрамов Денис

В России еще три препарата приравняли к наркотическим. Соответствующие дополнения внесены в постановление Кабинета министров 1 декабря.

Список сильнодействующих препаратов, требующих строгой отчетности при реализации, пополнили прегабалин, тропикамид и тапентадол. За последние несколько лет продажи этих препаратов ощутимо возросли, сообщает «Экономика сегодня». Кроме того, все три наименования имеют большую популярность среди лиц с наркотической зависимостью.

Указанные лекарства не будут запрещены для использования врачами — однако контроль этого процесса станет строже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России отменяют обязательную сертификацию лекарств.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

18:29
Фолловеры Ковальчук не поняли, почему певице так важно одобрение Ксении Собчак
18:17
Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
18:07
«Шахерезада»: Пегова восхитила фанатов пышными формами в глубоком декольте
17:54
Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае
17:40
Отставной офицер попал в реанимацию после свидания с жрицей любви в Петербурге
17:28
Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

Сейчас читают

«Безмерно благодарен»: Сын Никаса Сафронова обратился к юзерам после инцидента в туалете самолета
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря
«Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]