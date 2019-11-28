Обязательную сертификацию лекарств отменяют в России

В России отменена обязательная сертификация лекарств. Такое решение было принято правительством РФ.

Вместо этого фармацевтические компании будут обязаны предоставлять информацию о выпускаемых ими препаратах в Росздравнадзор. Как отмечается на сайте Кабмина, где появился текст документа, исключение составляют иммунобиологические лекарственные препараты — например, вакцины.

В силу изменения вступят уже 29 ноября. По новому регламенту первыми начнут работать испытательные лаборатории, относящиеся к федеральным учреждениям. За организациями остается право на направление образцов для испытаний в другие аккредитованные лаборатории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве.