  1. Пятый канал
  4. Обязательную сертификацию лекарств отменяют в России

Обязательную сертификацию лекарств отменяют в России

, 0:26 | Анастасия Игонина Видео 81

Производящие медикаменты компании больше не будут обязаны предоставлять в Минздрав документы о препаратах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ottfried Schreiter, imagebroker/Harald Theissen, CHROMORANGE / Bilderbox

В России отменена обязательная сертификация лекарств. Такое решение было принято правительством РФ.

Вместо этого фармацевтические компании будут обязаны предоставлять информацию о выпускаемых ими препаратах в Росздравнадзор. Как отмечается на сайте Кабмина, где появился текст документа, исключение составляют иммунобиологические лекарственные препараты — например, вакцины.

В силу изменения вступят уже 29 ноября. По новому регламенту первыми начнут работать испытательные лаборатории, относящиеся к федеральным учреждениям. За организациями остается право на направление образцов для испытаний в другие аккредитованные лаборатории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бесплатная выдача «Клобазама» для тяжелобольных детей началась в Москве.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

5:13
«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса
5:00
Лайфхак: Как хранить обувь, чтобы быстро отыскать нужную пару — видео
4:24
Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека
3:33
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
2:32
Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020
1:11
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста

Сейчас читают

Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста
«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]