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  4. Видео: Башенный кран упал на строящийся дом на севере Петербурга

Видео: Башенный кран упал на строящийся дом на севере Петербурга

, 22:36 | Алиса Маркова Видео 112

Конструкция рухнула на стройплощадке на улице Шувалова напротив дома 27.

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Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, ВКонтакте @spb_today

Башенный кран рухнул на строящееся многоэтажное здание в Мурино недалеко от станции метро Девяткино на севере Петербурга. По информации сотрудников экстренных служб, конструкция упала на строительной площадке на улице Шувалова напротив дома 27.

По сведениям очевидцев этом произошло около 20 часов, также есть данные, что в результате ЧП никто не пострадал. Что стало причиной происшествия пока не уточняется. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли после падения автокрана на стройке в Кемерово.

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