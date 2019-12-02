Россияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане

Генконсульство России в Хьюстоне сообщает, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане. Ночью в самом центре города неизвестные открыли огонь из автомобиля. Началась паника, люди пытались укрыться в магазинах и клубах, но успели не все. По последним данным, ранения получили 11 человек. Сообщается, что полиции удалось задержать одного из нападавших. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина в упор расстрелял девушку из травматического пистолета.