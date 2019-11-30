Мужчина в упор расстрелял девушку из травматического пистолета в одном из баров Черкесска. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, что к компании, сидящей за столиком, подходит молодой человек, который сразу же начинает стрелять в одну из посетительниц заведения.

Один из молодых людей пытается своим телом заслонить девушку. В этот момент один из сидящих за столом парней также достает оружие и открывает ответный огонь. Мужчина убегает, но затем вновь возвращается.

По предварительной информации, причиной стрельбы стала ревность.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют детали этого происшествия. Какие травмы получила девушка, и пострадал ли кто-то еще, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Москве.