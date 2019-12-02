Украинские радикалы пригрозили Владимиру Зеленскому новым Майданом. Они устроили масштабную акцию у офиса президента Незалежной в Киеве.

Протест был посвящен шестой годовщине так называемой «революции достоинства». От Зеленского потребовали не идти ни на какие уступки на грядущем саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В противном случае — вся страна снова погрузится в массовые беспорядки.

В подтверждение своих слов радикалы устроили импровизированную выставку символов Майдана. Это коктейли «Молотова», каски, брусчатка и другие атрибуты.

Уходить с Банковской улицы участники акции не планируют, пока не будут объявлены результаты встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии.