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Украинские радикалы пригрозили Владимиру Зеленскому новым Майданом

, 10:56 Эфирная новость 37

Таким образом радикалы решили настроить главу государства на «правильный разговор» в рамках встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Украинские радикалы пригрозили Владимиру Зеленскому новым Майданом. Они устроили масштабную акцию у офиса президента Незалежной в Киеве.

Протест был посвящен шестой годовщине так называемой «революции достоинства». От Зеленского потребовали не идти ни на какие уступки на грядущем саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В противном случае — вся страна снова погрузится в массовые беспорядки.

В подтверждение своих слов радикалы устроили импровизированную выставку символов Майдана. Это коктейли «Молотова», каски, брусчатка и другие атрибуты.

Уходить с Банковской улицы участники акции не планируют, пока не будут объявлены результаты встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии.

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