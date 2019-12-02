Российская команда выиграла золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Российская сборная одержала убедительную победу на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в Токио.

В копилке россиян — 12 медалей и первое место в общекомандном зачете. Наши акробаты смогли обойти своих главных соперников — команды США, Великобритании, Китая и Японии. Спортсмены отличись в командном многоборье, двойном мини-трампе, на акробатической дорожке и в синхронных прыжках.

А накануне стали известны соперники нашей сборной в групповом этапе на Евро-2020. Мы сыграем со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи пройдут летом следующего года в Петербурге и Копенгагене. Всего в чемпионате Европы по футболу примут участие 24 команды.