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  4. Российская команда выиграла золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Российская команда выиграла золото на ЧМ по прыжкам на батуте

, 9:02 Эфирная новость 22

Российские гимнасты завоевали 12 медалей и выиграли общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в японском Токио.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Российская сборная одержала убедительную победу на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в Токио.
В копилке россиян — 12 медалей и первое место в общекомандном зачете. Наши акробаты смогли обойти своих главных соперников — команды США, Великобритании, Китая и Японии. Спортсмены отличись в командном многоборье, двойном мини-трампе, на акробатической дорожке и в синхронных прыжках.

А накануне стали известны соперники нашей сборной в групповом этапе на Евро-2020. Мы сыграем со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи пройдут летом следующего года в Петербурге и Копенгагене. Всего в чемпионате Европы по футболу примут участие 24 команды.

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