Назван последний соперник сборной России в групповом этапе ЧЕ-2020

Определен третий соперник сборной России в групповом этапе Чемпионата Европы-2020. Теперь известны все команды, с которыми встретятся российские футболисты.

Жеребьевка прошла в Бухаресте в субботу. Как сообщил министр спорта России Павел Колобков, соперниками нашей сборной станут команды из Бельгии, Финляндии и Дании.

Матч против бельгийской сборной пройдет в Санкт-Петербурге 13 июня. С финнами российская сборная встретится там же, но 17 июня. А 22 июня команда РФ отправится в Копенгаген, чтобы выйти на поле против сборной Дании.

Колобков убежден: принципиального значения результаты жеребьевки не имеют. Независимо от уровня соперников сборная России должна выйти в плей-офф.

«То, что последним (во время жеребьевки — Прим.ред.) соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать. Надо отбираться и идти дальше», — цитирует министра ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020.