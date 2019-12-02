На сайтах в Хабаровске продавали поддельные дипломы пилотов

Поддельный диплом пилота мог приобрести любой желающий на одном из трех сайтов в Хабаровске. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры. Помимо документа об окончании летнего училища злоумышленники продавали фальшивые корочки специалиста по обслуживанию воздушных судов.

Хабаровский суд закрыл ресурсы по представлению дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как сообщал 5-tv.ru подделка документов работников гражданской авиации стала одной из причин авиакатастрофы 2013 года в Казани. Ошибочные действия летного экипажа Boeing 737-500 привели к гибели 50 человек. Во время расследования выяснилось, что пилоты лайнера не оканчивали учебного заведения и на протяжении нескольких лет летали, не имея на это права.

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