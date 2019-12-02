Подстанция последнего поколения начала свою работу в Калининградской области

Восток Калининградской области получил дополнительный заряд электро-мощности. «Россети» открыли подстанцию последнего поколения «Индустриальная». Она обеспечит энергией один из крупнейших в регионе индустриальных парков.

Самое главное — станция полностью автоматизирована. Для работы необходим всего один человек, который будет дистанционно выступать в роли простого наблюдателя.

«Данный объект — часть большой мозаики реконструкции энергетического комплекса Калининградской области. Не просто под выдачу мощности под 34 мегаватта. Черняховский индустриальный парк — огромная мощность. Но и позволяет присоединение других потребителей», — заявил на открытии генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Еще одна особенность новой подстанции — собственные каналы связи, полностью отечественные комплектующие и программное обеспечение. А значит — исключены все риски, связанные с кибер-безопасностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Россети» подвели итоги проекта цифровой модернизации ГДП в Ижевске.