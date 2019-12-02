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Сухогруз и танкер столкнулись в акватории Дона

, 12:55 | Ниса Мурзанаева Видео 82

Оба судна получили повреждения. Розлива топлива нет.

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Фото, видео: marinetraffic.com / Aleksi Lindström - ajlships.tk, 5-tv.ru

Сухогруз и танкер столкнулись в акватории Дона. Оба судна получили повреждения. Розлива топлива нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморрчерфлота.

Сухогруз «Мелита» допустил столкновение с нефтеналивным танкером VF Tanker 14. В результате аварии на «Мелите» образовалась трещина на привальном брусе, а на танкере небольшая пробоина 5 на 6 сантиметров в кормовой части выше ватерлинии.

«В акватории реки Дон, имело место незначительное происшествие. Теплоход „Мелита“ флаг России совершил навал на нефтяное судно VF Tanker 14. Последствий серьезных нет. Пострадавших нет. Утечки нет. Судна последуют по своим предназначениям. Судовладельцы в дальнейшем будут разбираться», — сообщил пресс-секретарь Росморрчерфлота Алексей Кравченко.

На борту каждого судна находились 12 человек экипажа. Никто из моряков не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе.

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