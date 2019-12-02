Семьи жертв ДТП с автобусом в Забайкалье получат по одному миллиону рублей

В Забайкальском крае, где накануне пассажирский автобус упал с моста в реку, объявлен траур. Приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Трагедия унесла жизни 19 человек, более 20 ранены.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что семьи погибших и пострадавших получат от региональных властей от 200 тысяч рублей до одного миллиона.

Окончательную причину автокатастрофы еще только предстоит установить. По предварительной версии водитель автобуса не справился с управлением на скользком участке дороги из-за пробитого колеса. Хроника происшествия в репортаже Кирилла Олькова.

Евгения уже сутки на ногах. Живет в реанимации и ждет хотя бы каких-то новостей от врачей. К дочери ее пока не пускают. Девушка недавно пришла в себя и пока еще очень слаба.

«Она у нас учится здесь, в Нерчинске, в техникуме на кинолога. Ехала от бабушки с дедушкой со Сретенска. Сюда, до Нерчинска, должна была доехать. Уезжала на выходные», — рассказывает мать пострадавшей Евгения.

Кроме травм от удара некоторые пассажиры получили обморожения — им пришлось какое-то время неподвижно лежать на льду, а в Забайкалье сейчас минус 27 градусов.

В Нерчинскую больницу доставили восемь пострадавших. Шестерых вертолетом переправили в Читинскую краевую больницу. Сейчас здесь под наблюдением врачей две девушки, одна из них в коме.

Всего пострадавших — 20 человек. Их экстренно доставили в ближайшие центральные районные больницы. Для эвакуации тяжелораненых задействовали санавиацию.

«После консилиума было принято решение, что шесть человек транспортабельны, и они были вчера вертолетами МИ-8 АМТ, которые используются в санавиации Забайкальского края, перевезены в краевую клиническую больницу для дообследования и долечивания», — говорит директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

Спасательная операция продолжалась до поздней ночи. Чтобы достать людей из искореженного автобуса, пришлось поднимать автомобиль домкратами и аккуратно выпиливать отверстия в корпусе. Все это время экстренным службам помогали и местные жители, они приезжали на место катастрофы из ближайших городов и сел.

По версии следствия авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. Случись это на сто метров раньше или позже — все обошлось бы ушибами. Но тут целая череда трагических совпадений: колесо лопнуло именно на мосту, на нем почему-то не было бетонного отбойника, только ржавое ограждение, не способное удержать и легковушку. И автобус упал с высоты около десяти метров точно на крышу.

«Хлопок. И темнота. Просто крышей задавило, не видно было ничего. Товарищ меня вытащил. Он сам выбрался первый и меня вытянул. Супругу оттащили от автобуса и начали помогать остальным», — рассказывает пострадавший Александр Чернявский.

Погибший водитель Сергей Кубасов был довольно опытным. Более двадцати лет стажа. Судя по фотографиям в соцсетях, он ездил на разных видах техники — мотоциклы, грузовики, автобусы. Год назад устроился водителем автобуса к своему знакомому предпринимателю. В этом году Кубасова трижды штрафовали на 50 тысяч, но не за нарушение правил дорожного движения, а за неправильное оформление договоров фрахтования.

А вот к организатору рейса автобуса «Сретенск — Чита» Сергею Пневу сейчас много вопросов. Он не раз побеждал в тендерах и всего получил госзаказов на сумму около девяти миллионов рублей. Чаще всего договоры касались перевозки детей. При этом, по данным базы «СПАРК» Ространснадзор нашел за все время у коммерсанта 38 нарушений. В том числе из-за того, что водители вовремя не проходили медосмотр и садились за руль слишком уставшими.

«Возможно, тут сошлись в одно время, в одном месте все факторы — и скользко, и превышение скорости, и усталость водителя», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

В первую очередь эксперты изучат степень изношенности шин автобуса, чтобы понять — было ли лопнувшее колесо случайностью либо это закономерный итог экономии на резине. Плюс ко всему правоохранители полагают — водитель нарушил правила дорожного движения.