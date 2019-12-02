Брал за волосы и окунал в воду: Как Грымов заставил Моисеева работать над клипом

Музыкальный критик Олег Кармунинн рассказал, как проходили съемки клипа на одну из самых популярных песен Бориса Моисеева «Черный лебедь». Композиция стала настоящим хитом исполнителя, а ролик вызвал общественный резонанс, поскольку в главной роли видео «снялся» живой лебедь.

«Если бы сейчас вышел клип „Черный лебедь“, то зоозащитникии бы его забанилии. Потому что там помимо Моисеева снимался настоящий черный лебедь. С птицей творили черт знает что — поливали водой из шланга, бросали в сеть, пугали огнем», — цитирует критика Олега Кармунина KP.RU со ссылкой на интернет-паблик «Русский шаффлл».

Впрочем, это не все сюрпризы, которые в себе таит съемочный процесс клипа. Оказывается, чтобы снять сцену, где из воды вместо птицы выныривает сам Борис Моисеев, режиссеру пришлось приложить немало усилий. Согласно задумке, лицо артиста было необходимо снять крупным планом прямо под водой, однако певец не мог надолго задерживать дыхание. В результате в ситуацию пришлось вмешаться Юрию Грымову, который руководил съемочным процессом.

«Он нырнул, воздуха не хватает, и самое главное — его лицо оказалось не в фокусе. Закончилось тем, что я его брал вот так за волосы и туда макал, и на какой-то момент забывал, что это человек, говорил: «Фокус есть? Левее его? Правее? Как?» — привел слова Грымова критик.

Съемки видеоролика продолжались до четырех утра. После их окончания Моисеев признался, что чувствовал себя измотанным.

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