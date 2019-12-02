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Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

, 22:16 Эфирная новость 213

Москва и Пекин сегодня запустили газопровод «Сила Сибири». Старт в режиме телемоста дали президент России и председатель КНР.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia, 5-tv.ru

Запуск «Силы Сибири» западные СМИ уже назвали самой крупной сделкой в мировой газовой индустрии. Американское издание The Washington Post отмечает, что Пекин все больше доверяет Москве, а она, развернув свой бизнес на восток, только выигрывает. Европе теперь придется сражаться за российский газ и соглашаться на более высокие цены.

Что касается США, то их производителей сжиженного природного газа ждут серьезные испытания, — об этом пишет The Wall Street Journal. Но американцев это не останавливает.

Как сообщает немецкий Bild, США планируют санкции в отношении иностранных компаний, участвующих в строительстве другого российского трубопровода «Северный поток — 2». Ограничения могут ввести еще до католического Рождества.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, в чем «Сила Сибири»? Старт крупнейшему газовому проекту в режиме телемоста дали Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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