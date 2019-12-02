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В чем «Сила Сибири»?

, 21:30 Эфирная новость 31

Старт крупнейшему газовому проекту в режиме телемоста дали Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gazprom, 5-tv.ru

Москва и Пекин сегодня запустили газопровод «Сила Сибири». Старт в режиме телемоста дали президент России и председатель КНР.

Это крупнейший газовый проект, которым страны расширяют свое экономическое и стратегическое партнерство. Его реализовали за рекордные пять лет.

Договор подписан на 30 лет и предполагает поставку в КНР до 38-м миллиардов кубометров газа ежегодно. Голубое топливо придет и в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока.

Протяженность магистрали около трех тысяч километров. Трубопровод ведет от Ковыктинского месторождения к Чаяндинскому далее поворачивает на восток и пересекает Амур рядом с Благовещенском.

В чем еще сила Сибири — узнал Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео исторического запуска «Силы Сибири».

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