В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

В ГИБДД заявили, что в России не хватает дорог для комфортного проезда машин. Ведомство продвигает идею о пересаживании автолюбителей на общественный транспорт.

«Мы считаем, что это очень эффективный способ безопасности дорожного движения, когда на дорогах остается больше профессионалов, а не профессионалы, если им не нужно срочно пользоваться автомобилем, пересаживаются на общедоступное средство передвижения. Хороший современный общественный транспорт создаст дополнительные возможности перемещения из одной точки в другую особенно в условиях городов плотного движения», — рассказал заместитель начальника ГИБДД РФ Олег Понарьин.

С начала года, по данным ГИБДД, в России в дорожных авариях погибли 15 тысяч человек. В ведомстве надеются, что с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги» эти цифры удастся сократить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минтранс РФ поддержал снижение допустимого лимита превышения скорости.