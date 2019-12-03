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В Петербурге владельцы гаражей взялись за автоматы и гранаты

, 0:14 Эфирная новость 40

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом прибыли в кооператив, где незаконно находятся более 900 гаражей. Владельцы конструкций пытались с оружием отстоять свою территорию.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В Петербурге борьба за гаражи дошла до вооруженного столкновения. Члены кооператива на севере города встретили чиновников из Комитета по контролю за имуществом с автоматом и гранатами.

Сотрудники комитета сегодня должны были начать работы по освобождению незаконно занятой земли. Но разгневанные владельцы гаражей вынудили их покинуть территорию кооператива. На смену безоружным чиновникам пришли полицейские. С ними языком силы разговаривать было труднее. Самого агрессивного автовладельца забрали в отдел. А сотрудники комитета написали заявление о противодействии их работе. Тем более, что о грядущем визите предупреждали заранее.

«Уведомления размещались 22 ноября. Предполагалось в срок до 1 декабря осуществить действия по освобождению территории. Требования уведомления не исполнено. Поэтому сегодня в защиту имущественных интересов Санкт-Петербурга комитет притупил к освобождению территории», — рассказал исполняющий обязанности начальника Управления контроля использования имущества северных районов Санкт-Петербурга Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Константин Иванов.

Участок, на котором расположены около 900 гаражей, раньше арендовало общество автомобилистов Петербурга. Но договор найма давно расторгнут. Получается, сейчас автовладельцы пользуются городской землей — нелегально. А это — 3,5 тысячи квадратных метров. На этом месте планируют возвести завод по производству упаковочного оборудования.

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