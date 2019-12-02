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  4. Соколов в «Бутырке» содержится в одной камере с подозреваемым в изнасиловании

Соколов в «Бутырке» содержится в одной камере с подозреваемым в изнасиловании

, 21:10 Эфирная новость 50

Обвиняемый в убийстве возлюбленной петербургский преподаватель предпочитает с соседом не общаться и ищет спасение в книгах.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

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Историк Олег Соколов пройдет психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского. Накануне обвиняемого в убийстве доцента этапировали в Москву. Сейчас он находится в больнице Бутырского изолятора. В его палате-камере — один сосед. Это пожилой мужчина, задержанный по статье об изнасиловании. Правозащитники сообщают, что сокамерники подходят друг другу по темпераменту. [[СНХ]]

«Не было видно, что они в конфликте или ссорятся. Сосед спокойный, выслушивает его. Ну, а сам, конечно, Соколов в большей степени предпочитает не общаться, а читать книги. Он говорит, что в книгах его спасение, что книги — это лучшее лекарство. Все, о чем он просит, чтобы книги ему давали в как можно большем количестве», — рассказывает замглавы общественной палаты наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Соколов также просит, чтобы его поскорее отправили обратно в Петербург. В «Крестах» доценту комфортнее. К тому же он надеется на то, что скоро ему разрешат свидания с родными. Но экспертиза занимает, как минимум, 30 дней. Только после этого Соколова вернут в петербургский изолятор.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с медиумом, которая предположила, что на радикальный шаг педагога могла толкнуть его энергетическая природа

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