Соколов в «Бутырке» содержится в одной камере с подозреваемым в изнасиловании

Историк Олег Соколов пройдет психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского. Накануне обвиняемого в убийстве доцента этапировали в Москву. Сейчас он находится в больнице Бутырского изолятора. В его палате-камере — один сосед. Это пожилой мужчина, задержанный по статье об изнасиловании. Правозащитники сообщают, что сокамерники подходят друг другу по темпераменту. [[СНХ]]

«Не было видно, что они в конфликте или ссорятся. Сосед спокойный, выслушивает его. Ну, а сам, конечно, Соколов в большей степени предпочитает не общаться, а читать книги. Он говорит, что в книгах его спасение, что книги — это лучшее лекарство. Все, о чем он просит, чтобы книги ему давали в как можно большем количестве», — рассказывает замглавы общественной палаты наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Соколов также просит, чтобы его поскорее отправили обратно в Петербург. В «Крестах» доценту комфортнее. К тому же он надеется на то, что скоро ему разрешат свидания с родными. Но экспертиза занимает, как минимум, 30 дней. Только после этого Соколова вернут в петербургский изолятор.

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