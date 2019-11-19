«Низкоуровневый вампир»: медиум о поведении историка Соколова, обвиненного в убийстве

Вся страна следит за ходом кровавого дела о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В преступлении обвиняют доцента Олега Соколова, с которым у жертвы был роман. Медиум Светлана Леймах рассказала 5-tv.ru, что на радикальный шаг педагога могла толкнуть его энергетическая природа. Все дело в том, что в момент совершения страшного преступления спутник Земли находился в фазе полнолуния.

«Луна сама по себе — это энергоресурс, который очень сильно влияет на людей. Олег Валерьевич был низким энергетическим вампиром. Это человек, который питается энергией от других людей. В полнолуние, когда фаза Луны наполняется и переполняет энергией людей, все их достоинства и недостатки максимально усиливаются», — пояснила медиум.

А вот пассия Соколова — Анастасия — относилась к классу энергетических доноров. Кроме того, Леймах отнесла Ещенко к белым магам — людям, которые «несут максимальное добро». Экстрасенс предполагает, что девушка просто не хотела отдавать энергию, которой так жаждал Соколов — поэтому доцент был настроен получить желаемое любым путем.

При этом Леймах уверена: у Соколова не было каких-то отклонений от нормы — ему просто не повезло родиться с определенным набором исходных данных.

«Он нормальный человек. Просто с такими характеристиками. И на любого человека влияет Луна. Просто есть тип его энергетического взаимодействия с другим человеком», — убеждена Светлана.

Медиум не отрицает и еще одного, куда более пугающего варианта. По словам специалиста, в данном случае речь может идти о так называемых подселенцах — темных сущностях, которые проникают в тело человека.

«Здесь воздействие может быть разное. Если мы углубимся в эзотерику, то можно сказать, что Темная Луна дает воздействие негативной энергетики на низкоуровневых существ. А если человек агрессировал по жизни, то он вызывает к жизни в себе автоматически вот этих подселенцев», — поясняет Леймах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Соколов, обвиненный в убийстве аспирантки СПбГУ, пытался покончить с собой.