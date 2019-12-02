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Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

, 20:41 | Светлана Шевченко 39

Закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны физические лица

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает дополнительное регулирование деятельности СМИ-иноагентов. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее он был одобрен Государственной Думой РФ. Закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны физические лица в случае, если они распространяют информацию, включая интернет, которая предназначена для широкого круга лиц и финансируется из-за рубежа.

Вносить данные в соответствующий реестр уполномочен Минюст. Кроме того иностранные СМИ-иноагенты обязаны учредить для своей деятельности российское юрлицо. Также законом предусмотрена блокировка интернет-ресурсов вышеуказанного СМИ в случае нарушения правил распространения информации после решения об административном правонарушении.

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