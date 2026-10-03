Казнь Кристы Пайк не состоялась: осужденную госпитализировали после двух попыток

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Ее приговорили к высшей мере наказания после убийства, которое она совершила более 30 лет назад.

Что случилось с выжившей после смертной казни девушкой в США

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

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Выжившая после казни американка находится в больнице под аппаратом ИВЛ

Американка Криста Пайк, которой в Теннесси вынесли смертный приговор, продолжает находиться в больнице под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на адвокатов.

Женщина по-прежнему не приходит в сознание, однако врачи борются за ее жизнь. По словам юристов, осложнения возникли из-за препаратов, входящих в состав смертельной инъекции.

В 1995 году Пайк вместе со своим партнером убила 19-летнюю Коллин Слеммер. Она училась вместе с погибшей в одном учебном заведении. Девушка обвиняла жертву в желании отбить у нее парня. Криста выманила Коллин в безлюдное место, где вдвоем с сообщником расправилась с ней.

Дело получило широкую общественную огласку — на нее повлияли не только жестокость преступников, но и юный возраст фигурантов, а также то, что на теле Слеммер обнаружили вырезанный сатанинский символ.

Привести приговор в исполнение Пайк не получилось. После двух неудачных попыток введения инъекции ее доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Египте казнили 12 человек, которых обвинили в реализации наркотиков.

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