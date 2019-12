Британские эксперты провели опрос, в ходе которого выяснили, какую рождественскую песню жители страны считают самой надоедливой. Результаты социологического исследования показали, что британцев больше всего раздражает композиция All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кери.

Новогодний хит был выпущен в 1994 году. После этого он звучал в исполнении многих знаменитых музыкантов, в том числе Келли Кларксон, группа My Chemical Romance, Fifth Harmony, Майкл Бубле, Ариана Гранде, Лиэнн Раймс и Ингрид Майклсон.

Второе место в списке надоедливых песен заняла Do They Know It’s Christmas группы Band Aid, которая была выпущена в 1984 году и полюбилась слушателям.

Тройку лидеров антирейтинга замыкает Wish It Could Be Christmas Everyday в исполнении британского коллектива Wizzard. Группа исполнила хит в 1973 году.

На четвертом месте расположилась Merry Xmas Everybody, выпущенная Slade в 1980 году.

Пятое место респонденты отдали композиции Last Christmas, записанной Wham в 1984 году. В это время рождественский сингл занимал лидирующую позицию в UK Singles Chart.

