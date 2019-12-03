Взрывом петарды выбило стекла в доме на северо-западе Москвы

Неизвестные взорвали петарду в подъезде между этажами в жилом многоквартирном доме на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. По информации 5-tv.ru, возгорания на месте происшествия очевидцы не наблюдают. Однако из-за взрыва были выбиты стекла. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции. Личности хулиганов устанавливаются. Пока сведения о пострадавших не поступали.