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  4. Взрывом петарды выбило стекла в доме на северо-западе Москвы

Взрывом петарды выбило стекла в доме на северо-западе Москвы

, 0:47 | Алиса Маркова 15

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Неизвестные взорвали петарду в подъезде между этажами в жилом многоквартирном доме на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. По информации 5-tv.ru, возгорания на месте происшествия очевидцы не наблюдают. Однако из-за взрыва были выбиты стекла. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники полиции. Личности хулиганов устанавливаются. Пока сведения о пострадавших не поступали.

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