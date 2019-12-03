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Озвучена предварительная причина пожара на складе на юге Петербурга

, 5:48 Эфирная новость 124

Для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, а также дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Крупный пожар в эти минуты полыхает на юге Петербурга. Больше сотни спасателей пытаются справиться со стихией на площади в 12 тысяч квадратных метров. На территории склада сначала загорелся один ангар, а затем как спички вспыхнули соседние помещения.

«Во время тушения пожара было повышение ранга пожара до номера два. Уже в 2:59 повысился до номера четыре. В настоящее время в тушении работают 220 человек личного состава и 49 единиц техники», — рассказал начальник управления информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

К месту ЧП сейчас следует пожарный поезд и передвижная лаборатория. Специалистам предстоит оценить уровень загрязнения воздуха. По предварительной информации, по адресу, где произошло ЧП, располагается таможенный склад.

Тем временем, неисправность электрооборудования и человеческий фактор рассматриваются в качестве причин пожара в ангаре, об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Между тем пока не исключена версия человеческого фактора.

«Версия о халатности или поджоге пока не является основной, но однозначно они пока не исключены. Окончательно причины установит дознание после того, как пожар будет потушен», — отметил источник.

Сообщается также, что в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района хранятся химические удобрения. В ГУ МЧС по Петербургу также отметили, что для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы городского комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. По данным 5-tv.ru, на складе есть каучук и фанера.

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