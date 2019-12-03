США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере 2,4 миллиарда долларов

Нервозной может стать обстановка и на самом саммите НАТО. Все из-за пошлин, которыми Штаты решили обложить товары из Франции.

Речь идет о сумме почти 2,4 миллиарда долларов. Так Вашингтон решил ответить на цифровой налог, который Париж ввел в отношении американских компаний — в том числе, Apple, Google и Facebook.

Эксперты говорят, что в результате простые американцы могут лишиться французских сыров и вина. Но власти США, похоже, останавливаться не собираются и уже грозят внушительными пошлинами другим европейским странам — Австрии, Италии и Турции.