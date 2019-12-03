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  4. США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере 2,4 миллиарда долларов

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере 2,4 миллиарда долларов

, 11:55 Эфирная новость 80

Это станет ответом на дискриминационную политику Франции в отношении цифровых американских компаний.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © G_Hanke, 5-tv.ru

Нервозной может стать обстановка и на самом саммите НАТО. Все из-за пошлин, которыми Штаты решили обложить товары из Франции.

Речь идет о сумме почти 2,4 миллиарда долларов. Так Вашингтон решил ответить на цифровой налог, который Париж ввел в отношении американских компаний — в том числе, Apple, Google и Facebook.

Эксперты говорят, что в результате простые американцы могут лишиться французских сыров и вина. Но власти США, похоже, останавливаться не собираются и уже грозят внушительными пошлинами другим европейским странам — Австрии, Италии и Турции.

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