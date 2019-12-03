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День неизвестного солдата отмечается в России

, 7:15 Эфирная новость 69

В этот день — 3 декабря — в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

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Фото, видео: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Павших героев войны сегодня вспоминают по всей России. 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Дата стала официальной сравнительно недавно. Но имеет огромное значение. Только на легендарном Невском пятачке под Петербургом до сих пор не захоронены тысячи убитых красноармейцев. Их останки, личные вещи по крупицам собирают поисковые отряды.

И каждый раз — это маленькая победа — если удается установить имя неизвестного солдата. Благодаря последней экспедиции список пропавших без вести стал меньше. Домой с войны вернулись сразу девять фронтовиков. О незабытых героях репортаж корреспондента МИЦ «Известий» Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 3 декабря в России также отмечается День юриста. Сегодня же стартует Всероссийский правовой диктант стартует. Проверить свои знания в юриспруденции и получить сертификат может любой желающий.

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