Третий Всероссийский правовой (юридический) диктант стартует 3 декабря — в День юриста. Принять участие в тестировании, которое продлится до 10 декабря, может любой желающий в возрасте от 14 лет.

Испытуемые должны будут в течение часа на сайте юрдиктант.рф ответить на 40 вопросов. По итогам проверки знаний каждый участник получит соответствующий сертификат, в котором будут отражены результаты тестирования.

История праздника

Его появление напрямую связано с судебной реформой, которая началась в Российской империи 155 лет назад.

«Создать суд скорый, правый, милостивый», — так объяснил Александр II ее проведение.

3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1864 года были приняты судебные уставы и другие законодательные акты, которые и стали основой реформы. В том числе она касалась уголовного, гражданского судопроизводства, института мировых судей. До 1917 года эту дату российские правоведы считали своим профессиональным праздником.

В 2008 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня юриста 3 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Дне работника налоговых органов, который отмечается 21 ноября.