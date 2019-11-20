Видео: рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково»

Рэперша и участница шоу «Пацанки» Хофманита подозревается в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции. Инцидент произошел в петербургском аэропорту «Пулково». Предварительно, артистка была пьяна.

По информации следствия, 25-летняя знаменитость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сотрудника транспортной полиции по ноге. Также девушка неоднократно публично оскорбляла правоохранителей в здании аэропорта.

В отношении Хофманиты возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Настоящее имя Хофманиты — Анна Михеева. Популярность девушка приобрела после участия в третьем сезоне телепроекта «Пацанки». Также она занимается музыкой и снимает клипы. В Instagram на рэпершу подписаны около 500 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нетрезвый авиадебошир напал на экипаж самолета и оскорбил полицейского.