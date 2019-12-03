Гарик Харламов рассказал о выступлении в сумасшедшем доме

Юморист Гарик Харламов принял участие в YouTube-шоу Дениса Ковальского «День со звездой». Шоумен в ходе беседы рассказал о странных концертах в своей жизни. Однажды ему пришлось выступать в сумасшедшем доме. По его словам, целевая аудитория как раз подходит ему.

«Я вышел, поздоровался, и начался дикий хохот. Это лучшая публика — на все шутки была истерика», — признался он.

Также звезда Comedy Club поделился воспоминаниями, как однажды пришлось выступать на поминках у ректора. Один из гостей траурного мероприятия встал из-за стола и сказал несколько теплых слов в адрес ректора. А далее намекнул Гарику, что настала его очередь выступать. Артист отметил, что он вместе с другими участниками вышел на сцену и стал шутить. В какой-то момент он обратил внимание на жену ректора, у которой бежали из глаз слезы.

«Ты шутишь, а человек не понимает», — сказал юморист.

Также в интервью с блогером артист затронул скандал вокруг съемок своей супруги Кристины Асмус в картине «Текст». Харламов пошутил, что даже хотел эмигрировать из страны после начавшейся травли. Он отметил, что это всего лишь постановка и никакой измены и близко не было. Он посетовал, что в России такая реакция на игру актеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы.