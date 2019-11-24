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«Надеюсь не испортил»: Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы

, 7:12 | Василий Заика Фото 1 203

Видео на песню «Танцевач» за два дня посмотрели около 800 тысяч человек.

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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, @glukozamusic

Певица Глюкоза выложила в сеть клип на песню «Танцевач». Видео, в котором в главной роли снялся шоумен Гарик Харламов, за два дня посмотрели около 800 тысяч человек.

Исполнительница на своей странице в Instagram поблагодарила юмориста за участие в съемке, отметив, что без его участия клип получился бы совсем иным.

«Самый невероятный и талантливый, спасибо тебе! Без тебя „Танцевач“ был бы совсем другим…» — написала Глюкоза.

Гарик Харламов, в свою очередь, весьма скромно ответил на пост певицы, выразив надежду, что своим присутствием не испортил ее новую работу.

«Надеюсь не испортил! Спасибо!» — написал Гарик Харламов.

Instagram @glukozamusic

Поклонники Глюкозы в комментариях отметили, что и песня, и видео им пришлись по душе. Некоторые фанаты отдельно отметили скромность и талант шоумена, который удачно олицетворяет все о чем поется в песне.

«Шикарный клип и песня огонь!»

«Какой талантливый и скромный Гарик»

«Очень круто, хороший дуэт»

«Не парьтесь, все супер!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов продолжает троллить Ларису Гузееву в сети.

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