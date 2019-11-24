«Надеюсь не испортил»: Гарик Харламов снялся в новом клипе Глюкозы

Певица Глюкоза выложила в сеть клип на песню «Танцевач». Видео, в котором в главной роли снялся шоумен Гарик Харламов, за два дня посмотрели около 800 тысяч человек.
Исполнительница на своей странице в Instagram поблагодарила юмориста за участие в съемке, отметив, что без его участия клип получился бы совсем иным.
«Самый невероятный и талантливый, спасибо тебе! Без тебя „Танцевач“ был бы совсем другим…» — написала Глюкоза.
Гарик Харламов, в свою очередь, весьма скромно ответил на пост певицы, выразив надежду, что своим присутствием не испортил ее новую работу.
«Надеюсь не испортил! Спасибо!» — написал Гарик Харламов.
Поклонники Глюкозы в комментариях отметили, что и песня, и видео им пришлись по душе. Некоторые фанаты отдельно отметили скромность и талант шоумена, который удачно олицетворяет все о чем поется в песне.
«Шикарный клип и песня огонь!»
«Какой талантливый и скромный Гарик»
«Очень круто, хороший дуэт»
«Не парьтесь, все супер!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гарик Харламов продолжает троллить Ларису Гузееву в сети.