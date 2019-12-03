  1. Пятый канал
  4. Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

, 17:08 Эфирная новость 66

Водитель рейсового автобуса, в салоне которого находились 15 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: УМВД по Белгородской области

В Белгородской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Он следовал из села Преображенка в Старый Оскол. Пострадали пять человек, в том числе 11-летний школьник. Всего в салоне находились 15 пассажиров.

Все произошло на повороте. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В момент аварии в регионе шел сильный снег.

Некоторым пассажирам удалось самостоятельно покинуть автобус, другим понадобилась помощь спасателей.

С началом зимы в России произошло не менее пяти резонансных ДТП с участием пассажирского транспорта. Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии под Воронежем, в котором пострадали 17 человек. Большая часть из них граждане Украины.

 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

17:42
Предприниматель после ссоры подстрелил главу администрации в Нижегородской области
17:34
Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового
17:25
Гуманитарный форум «От знания к действию» проходит в Москве
17:21
Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной
17:15
Отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку
17:08
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

Сейчас читают

«Мисс интрига»: дочь Лободы попросила у мамы братика
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]