Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

В Белгородской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Он следовал из села Преображенка в Старый Оскол. Пострадали пять человек, в том числе 11-летний школьник. Всего в салоне находились 15 пассажиров.

Все произошло на повороте. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В момент аварии в регионе шел сильный снег.

Некоторым пассажирам удалось самостоятельно покинуть автобус, другим понадобилась помощь спасателей.

С началом зимы в России произошло не менее пяти резонансных ДТП с участием пассажирского транспорта. Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии под Воронежем, в котором пострадали 17 человек. Большая часть из них граждане Украины.